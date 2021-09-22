Судьба экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26 остаётся неизвестной

Судьба экипажа разбившегося накануне в Хабаровском крае самолёта Ан-26 неизвестна. Спасатели не могут добраться до места крушения воздушного судна, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

По предварительным данным, самолёт разбился в труднодоступной местности, высокие деревья и порывы ветра до 18 м/с мешают приблизиться к месту крушения вертолёту, участвующему в спасательной операции. В месте, где разбился самолёт, невозможно осуществить посадку и десантировать спасателей.

К месту падения Ан-26 выдвигается наземная группировка сил МЧС и РСЧС. Обломки самолёта были обнаружены в ходе проведения авиаразведки. Фрагменты воздушного судна были найдены в районе горы Хребтова, высота которой составляет более 900 метров.

На борту самолёта находились шесть членов экипажа, судно принадлежит ЗАО «Лётные проверки и системы». Компания является официальным представителем госкорпорации по организации воздушного движения в сфере проведения лётных проверок наземных средств связи. Судно эксплуатируется с августа 1979 года.

Следователи уже допросили техников ЗАО, которые проводили техобслуживание самолёта перед его последним вылетом. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее самолёт Ан-3 исчез с радаров во время полёта в Туве. Как оказалось, с самолётом была просто временно утрачена связь.