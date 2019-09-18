https://static.news.ru/photo/0902017a-da1d-11e9-ace8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Следователь попросил провести заседание суда над правозащитником Дагиром Хасавовым в закрытом режиме. Адвоката обвиняют в принуждении потерпевшего к даче ложных показаний и шантаже, совершённом организованной группой в рамках уголовного дела в отношении бывших чиновников Дагестана. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы.

Там 18 сентября решается вопрос об избрании ареста обвиняемому, передаёт ТАСС . Представитель СК напомнил, что Хасавов имеет статус адвоката по уголовному делу в Лефортовском суде Москвы в отношении Раюдина Юсуфова и Абдусамада Гамидова.

Считаю необходимым обеспечить безопасность лица, признанного потерпевшим по данному уголовному делу, — сказал он.

Суд удовлетворил ходатайство СК.

Следственный комитет просит арестовать адвоката. В зал суда Хасавов был доставлен сотрудниками ФСБ как особо опасный преступник.

Кроме того, источники ТАСС сообщают, что на своём рабочем месте был задержан Вадим Юсуфов. Он является сыном экс-чиновника Дагестана, которого в суде представляет Хасавов.

5 февраля сотрудники ФСБ пришли с обысками к временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову. Следственные мероприятия также проводились у вице-премьеров Гамидова — Раюдина Юсуфова и Шамиля Исаева.

Ранее News.ru писал, что Хасавов свою вину не признаёт.