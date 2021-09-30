Суд вынес приговор пятерым сторонникам ИГИЛ, планировавшим теракты в Москве

Сторонники террористической организации ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в России), которые собирались взорвать в Москве отдел полиции и школу, приговорены к различным срокам от 18 до 25 лет. ФСБ показала видео допроса члена ячейки, который вместе с четырьмя сообщниками планировал серию терактов в столице.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что участники ячейки под руководством эмиссара ИГИЛ создали на территории Московского региона законспирированное сообщество для совершения терактов в Москве. После этого они намеревались выехать в Сирию для участия в боевых действиях. Как сообщается в Telegram-канале RT, опубликовавшем видео допроса, при обыске у членов ячейки нашли оружие и взрывчатку.

Мы хотели взорвать отдел полиции на улице Профсоюзной и школу. Мы выехали за бомбой, <...> не доехали — нас задержали по дороге, — заявил в ходе допроса глава ячейки Идрис Алибеков.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 «Организация деятельности террористической организации» и п. «а» ч. 2 ст. 205 «Террористический акт» УК РФ. Главу ячейки Алибекова приговорили к 25 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тысяч рублей, а его подельников Азизова, Баходурова, Мамурова и Шахмедова — к тюремным срокам от 18 до 19 лет. Кроме того, Азизов, Баходуров и Шахмедов должны выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей каждый.

Ранее в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали боевика ИГИЛ, который собирался устроить теракт. Как стало известно, 21-летний молодой человек по собственному желанию вступил в ряды ИГИЛ и начал подготовку к теракту в одном из подмосковных регионов. В ходе обысков у него были обнаружены и изъяты заготовка для самодельной бомбы и другие взрывчатые вещества.