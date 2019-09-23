https://static.news.ru/photo/2987142c-ddf5-11e9-a65d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор мужчинам, напавшим на начальника медико-санитарной службы УФСИН полковника Бадрудина Дамаданова.

Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Братья Альберт и Владимир Бахлины напали на сотрудника ФСИН, которого избили металлическими прутьями по голове и телу. Им помогал Андрей Белов, ему также назначено наказание.

Братья Бахлины осуждены по пунктам «г», «з» ч.2 статьи 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), Белов — по ч.5 статьи 33 («Пособничество в преступлении») и пункта «г» ч.2 статьи 112 УК.

Суд назначил наказание: А. Бахлину в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца в ИК общего режима. В. Бахлину в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК строгого режима. Белову в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным 3 года, — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что обвиняемые признали вину и хотели примириться с потерпевшим, но суд в этом отказал. Изначально дело назначалось к слушанию в особом порядке, но позже было решено рассматривать в общем, так как против этого стал выступать потерпевший — ему не возместили ущерб.

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