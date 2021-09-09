На Урале суд вынес приговор мужчине, задушившему жену-блогера Журавлёву

Сысерсткий районный суд Свердловской области приговорил Дмитрия Журавлёва к восьми годам колонии строгого режима за то, что он задушил свою жену — Instagram-блогера Кристину Журавлёву и спрятал тело в лесу. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — говорится в официальном сообщении.

По данным следствия, 5 апреля между Журавлёвым и его 28-летней супругой возникла бытовая ссора, в ходе которой мужчина задушил женщину. Спустя четыре дня он отвёз её тело в лес и закопал. 16 апреля труп случайно нашли. Сначала личность погибшей не была установлена, так как сведений об исчезновении схожих по приметам женщин не поступало. Это удалось сделать 30 апреля, когда в полицию обратился сам преступник с заявлением об исчезновении супруги.

Ранее стало известно, что Журавлёв явился на допрос под воздействием психотропных веществ.