https://static.news.ru/photo/0c9c6430-3871-11ea-8e04-fa163e074e61_660.jpg Алексей Вересов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Мещанский суд вынес приговор фигуранту дела об угрозах в адрес судьи Алексею Вересову. Об этом NEWS.ru сообщил в пресс-службе суда.

Суд постановил признать Вересова виновным и назначить ему штраф в виде 180 тысяч рублей, но учитывая срок содержания под стражей, окончательно назначить наказание в виде 160 тысяч рублей, — сказала пресс-секретарь.

Прокуратура также просила наказать Вересова только штрафом, но немного на другую сумму — 170 тысяч рублей.

Подсудимый признал вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке, который не предполагает изучение доказательств, зато гарантирует более мягкий приговор.

Вересов был задержан 11 ноября. Ему предъявили обвинение о призывах к экстремизму через Интернет (ч. 2 ст. 280 УК). По версии следствия, мужчина сделал репост записи, в котором содержалась угроза убийства в отношении судьи Тверского суда Криворучко, который вынес приговор Павлу Устинову. Вересов был доставлен в Москву из Удмуртии.

Ранее NEWS.ru писал, что следствие по делу Алексея Вересова может завершиться за десять дней.