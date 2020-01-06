https://static.news.ru/photo/cdc3d280-313a-11ea-b7a1-fa163e074e61_660.jpg Борис Мазо Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Высший земельный суд Вены принял решение перенести рассмотрение дела о передаче в Россию из Австрии экс-директора департамента Министерства культуры России Бориса Мазо. Об этом сообщила судья Кристина Зальцборн.

Судебное заседание перенесено на 18 февраля, — цитирует судью ТАСС.

Высший земельный суд Вены должен был рассмотреть во вторник апелляцию защиты российского чиновника на решение Земельного суда Вены, который 15 октября 2019 года постановил экстрадировать его на родину.

Мазо в России проходит по уголовному делу о хищениях в Минкульте порядка 450 млн рублей, выделенных на строительство фондохранилища Эрмитажа. В рамках процесса бывшему замминистра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества.

До громкого скандала с хищениями в Минкульте Пирумов и Мазо уже проходили по так называемому «делу реставраторов». В октябре 2017 года их приговорили к полутора годам колонии, но освободили в зале суда. В срок тогда было включено отбытие наказания во время следствия.

После приговора Мазо сразу же отправился в Испанию, но в ноябре 2019 его задержали уже в Австрии по запросу испанской стороны. Однако и тогда экс-чиновнику из России удалось выйти на свободу под залог в €25 тыс. Однако Мазо обязали не покидать Австрию и быть доступным для суда.

При этом венский суд ещё не рассматривал вопрос об экстрадиции Мазо в Испанию, где его подозревают в отмывании денег с помощью приобретения недвижимости на средства, которые, как предполагается, были получены преступным путём.

Как писал NEWS.ru, ранее Мазо попросил политического убежища в Австрии.