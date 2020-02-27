https://static.news.ru/photo/0650922c-596e-11ea-8b3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турецкий суд полностью оправдал задержанную в Стамбуле россиянку. Ростовчанка Наталья Крылова смогла доказать свою невиновность, предоставив судье рецепты на медикаменты, которые находились в её дорожной сумке при задержании, а также медицинскую карту.

Я тряслась, как осиновый лист, мне было страшно так, как никогда в жизни. Особенно когда на пути в суд меня стали допрашивать, пытали ли меня в полицейском участке. Я чуть не умерла от страха от одних только вопросов! — рассказала девушка в интервью НСН.

По её словам, большой вклад в её освобождение внесли сотрудники российского посольства.

Наталью задержали 27 февраля при прохождении паспортного контроля в аэропорту. Её заподозрили в попытке несанкционированного ввоза запрещённого наркотического вещества на территорию страны, совершённой два года назад, писал NEWS.ru.