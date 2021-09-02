Суд в Нальчике приговорил активиста без кистей рук к условному сроку

Суд Нальчика вынес приговор главе общественной организации «Вольный аул» Аслану Иритову, обвиняемому в применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Мемориал» (признан иностранным агентом).

Суд приговорил Иритова к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, а также к штрафу в 20 тыс. рублей. При этом суд освободил Иритова от штрафа в связи с истечением срока давности, посчитав смягчающим обстоятельством то, что он является инвалидом I группы и нуждается в уходе в связи с ампутацией кистей обеих рук. Сам Иритов заявил, что намерен обжаловать приговор.