Суд в Нальчике приговорил активиста без кистей рук к условному сроку
Сергей Князев
Сергей Князев
14:54, 02 сентября 2021
Аслан ИритовФото: ProtivPytok / YouTube
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Суд Нальчика вынес приговор главе общественной организации «Вольный аул» Аслану Иритову, обвиняемому в применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Мемориал» (признан иностранным агентом).
Суд приговорил Иритова к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, а также к штрафу в 20 тыс. рублей. При этом суд освободил Иритова от штрафа в связи с истечением срока давности, посчитав смягчающим обстоятельством то, что он является инвалидом I группы и нуждается в уходе в связи с ампутацией кистей обеих рук. Сам Иритов заявил, что намерен обжаловать приговор.
31 октября 2017 года Аслан Иритов, выступающий в роли руководителя инициативной группы Вольного аула, должен был провести совет старейшин для решения вопросов с землёй, которую мэрия взяла под своё ведение. Однако мужчина был задержан: его обвинили в том, что во время конфликта с силовиками он оскорбил главу республиканского угрозыска Заура Крымукова и ударил головой в лицо замначальника Центра по противодействию экстремизму Хамидби Губашиева, который получил рассечение губы и сотрясение мозга. Иритов свою вину отрицает.