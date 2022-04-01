Суд в Москве арестовал блогера-миллионника Хизри Запирова

Суд арестовал до 4 мая блогера Хизри Запирова, обвиняемого в мошенничествах на ставках. Как сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры, блогеру предъявлено обвинение в совершении 20 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину).

Бабушкинский районный суд <...> избрал в отношении 27-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 3 мая 2022 года, — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала Shot, сам блогер уверяет , что лишь рекламировал букмекерские конторы. При этом как минимум двое его подписчиков лишились соответственно 112 и 60 тысяч рублей после того, как зашли в рекомендуемое им приложение.

Блогер был объявлен в розыск в декабре 2021 года, но широко известно об этом стало только в январе. В конце января 2022 года Запиров вышел на связь с «Известиями» и сообщил, что находится в Москве, а о своём розыске узнал из СМИ. Он также рассказал, что намерен в ближайшее время с адвокатом посетить полицию.

У Запирoва в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) почти восемь миллионов подписчиков. В основном он снимает розыгрыши, а также видео на автомобильную тeматику. Как сообщалось, он мог возглавлять группы так называемых кaпперов, которые делают ставки на спорт. Участники схемы переводили блогеру крупные суммы в надежде заработать, однако их деньги поступали на счета третьих лиц и присваивались злоумышленниками. Потенциальный ущeрб от мошенничества может исчисляться миллионами рублей.