Суд арестовал всех обвиняемых по делу об аварии на шахте «Листвяжная»

Начальник участка на шахте «Листвяжная» Сергей Герасименко, обвиняемый по делу о гибели горняков после избрания ему меры пресечения в Центральном районном суде в Кемерово

Центральный райсуд Кемерово арестовал до 25 января 2022 года по делу о халатности начальника участка кузбасской шахты «Листвяжная» Сергея Герасименка, сообщает ТАСС. Таким образом, арестованы все фигуранты дела, которое было возбуждено после ЧП в Кемеровской области. Кроме Герасименко, обвиняемыми по делу проходят директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, а также инспекторы Ростехнадзора — Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров. Никто из них не признал вину.

Суд постановил избрать Герасименко меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 30 суток — до 25 января 2022 года, — постановил судья.

По данным следствия, начальник участка допустил нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Так же, как и его коллега Вячеслав Семыкин, он обвиняется в халатности, повлёкшей смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Свою вину Герасименко не признал . Перед заседанием он заявил , что жалобы от шахтёров на условия труда и нарушения ему не поступали.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек и более 60 пострадали. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур. По данным источника в экстренных службах, на шахте произошло два взрыва метана.