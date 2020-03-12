https://static.news.ru/photo/b369bea0-6474-11ea-a229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lars Hallstrom/imageBROKER.com/Global Look Press

Ново-Савиновский районный суд Казани арестовал 33-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве семилетнего сына и покушении на его брата-близнеца. Она не признаёт свою вину.

По версии следствия, 1 марта женщина напала с ножом на двух сыновей в квартире на улице Чистопольской. Один ребёнок погиб на месте, второй выжил и оказался в больнице. Подозреваемая пыталась покончить с собой.

Выживший мальчик, который сразу после госпитализации был прооперирован, уже выписан из больницы, — сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Татарстана.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: об убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц. Женщину взяли под стражу до 1 мая.

Как писал NEWS.ru, в Казани задержали 70-летнего мужчину, которого заподозрили в убийстве 49-летнего внука сожительницы за асоциальный образ жизни.