Суд в Дагестане избрал меру пресечения предполагаемым террористам В Дагестане арестовали четверых подозреваемых в подготовке подрыва отдела МВД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемым в подготовке теракта, информирует СК России по Дагестану. Злоумышленники хотели взорвать отдел МВД РФ. Следователи подтвердили, что они готовили нападение на отдел полиции в республике.

По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, — уточнили в СК.

Следком возбудил уголовное дело по признакам преступлений, касающихся создания террористического сообщества и руководства им, подготовки к незаконному изготовлению взрывчатки и подготовке к теракту. По данным СК, пятеро жителей Дагестана объединились в группу для подрыва отдела МВД РФ по Дербенту, а также приобрели необходимые компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Одного из них нейтрализовали 22 апреля в рамках оперативных мероприятий, которые проводили правоохранители.

Ранее сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Липецкой области. В силовом ведомстве уточнили, что мужчина хотел поджечь здание исполнительного комитета одной из политических партий, где собирали гумпомощь на СВО.