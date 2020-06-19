Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову

https://static.news.ru/photo/d797f7da-b1f2-11ea-bbb7-fa163e074e61_660.jpg Рамиль Шамсутдинов Фото: chp45/vk.com

Читинский гарнизонный военный суд в пятницу продлил арест рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восемь сослуживцев под Читой в октябре 2019 года.

Срок ареста продлён на три месяца — до 25 сентября 2020 года, — сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный. Погибли восемь человек, ещё двое были тяжело ранены. По версии защиты, инцидент стал реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергся в отдалённой воинской части. Минобороны опровергло дедовщину, но признало, что у солдата был личный конфликт с одним из офицеров в карауле.

История Шамсутдинова спровоцировала общественное обсуждение проблемы насилия в российской армии. Петиция в защиту солдата набрала десятки тысяч подписей.

Психологическая экспертиза признала Шамсутдинова вменяемым, но защита не согласилась с выводами специалистов института имени Сербского. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух лиц». Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР повторно отказал Шамсутдинову в возбуждении уголовного дела о вымогательстве. По словам отца солдата, сослуживцы отобрали у его сына банковскую карту и снимали с неё деньги. Он полагает, что эти действия можно расценивать как вымогательство.