https://static.news.ru/photo/210e4ab4-20b1-11ea-942e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Суровцев Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Тверской суд продлил арест Сергею Суровцеву, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил удовлетворить ходатайство прокуратуры и продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 июня 2020 года, — огласила решение судья Булгакова.

Сергей Суровцев был арестован 28 ноября. По версии следствия, на митинге 27 июля в Москве он ударил металлическим ограждением сотрудника Росгвардии. Мужчина обвиняется в применении насилия по отношению к представителю власти.

Ранее NEWS.ru писал, что СК предъявил обвинения новому фигуранту «московского дела».