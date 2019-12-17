Тверской суд продлил арест Сергею Суровцеву, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.
Суд постановил удовлетворить ходатайство прокуратуры и продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 июня 2020 года, — огласила решение судья Булгакова.
Сергей Суровцев был арестован 28 ноября. По версии следствия, на митинге 27 июля в Москве он ударил металлическим ограждением сотрудника Росгвардии. Мужчина обвиняется в применении насилия по отношению к представителю власти.
Ранее NEWS.ru писал, что СК предъявил обвинения новому фигуранту «московского дела».
Сергей Суровцев
Алсу Менибаева/NEWS.ru
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