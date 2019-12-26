https://static.news.ru/photo/dc4c9c22-27e1-11ea-9ba4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд продлил арест бывшему сенатора Рауфу Арашукову, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Рауфу Арашукову сроком на один месяц, то есть до 30 января 2020 года, — огласила решение судья.

Вместе с бывшим сенатором срок стражи продлили его отцу Раулю Арашукову и генеральному директору АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николаю Романову.

Рауф Арашуков 30 января был лишён неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в организации убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Также следствие считает, что Арашуков являлся членом преступного сообщества, которое создал его отец Рауль Арашуков. ОПС было организовано для хищения природного газа. За время существования сообщества было украшено газа более чем на 30 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в отношении матери и родной сестры бывшего сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова возбуждены уголовные дела.