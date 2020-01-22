https://static.news.ru/photo/9a285486-3d25-11ea-8019-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд продлил арест бывшему министру Открытого правительства Мизаилу Абызову. Срок следствия по делу продлён до 25 июня 2020 года, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил продлить Абызову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, то есть до 26 марта 2020 года, — огласил решение судья Артур Карпов.

Сторона защиты просила отпустить бывшего министра под домашний арест, ссылаясь, в частности, на ухудшившееся состояние здоровья подзащитного — у него диагностирован острое неврологические расстройство.

Вместе с Абызом арест на тот же срок продлён и двум другим фигурантам дела — Николаю Степанову и Александру Пелипасову.

ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.

Ранее NEWS.ru писал о том, что суд повторно арестовал активы Михаила Абызова.