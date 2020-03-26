https://static.news.ru/photo/f3ab2cd6-6e80-11ea-adb1-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову продлили арест свыше года. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе суда.

В Московском городском суде рассмотрено ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении Абызова М. А. Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить указанным лицам срок содержания под стражей до 25 июня 2020 года, — сообщил пресс-секретарь.

Вместе с ним арест на тот же срок продлили и другим фигурантам дела — Сергею Ильичёву, Максиму Русакову, Галине Фрайденберг, Николаю Степанову и Александру Пелипасову.

ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитил 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.

В августе и сентябре 2019-го бывшему министру предъявили новые обвинения — в незаконном предпринимательстве и легализации 30 млрд рублей. По версии следствия, Абызов, занимая пост члена правительства, в 2018 году «лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность». В частности, руководил компаниями, которые в 2018-м заключили сделку и продали принадлежащие им акции СИБЭКО двум другим предприятиям — «Кузбассэнерго» и ХСРК. Полученные в результате продажи деньги следствие называет незаконными и впоследствии легализованными. Таким образом, считают следователи, он нарушил запрет на занятие бизнесом, находясь на государственной службе, и «отмыл» 32 млрд рублей.

Кроме того, в рамках дела Абызова судом по ходатайству следствия арестованы его ценное имущество и счета на общую сумму 27 млрд рублей в качестве обеспечительной меры. Это 1 млрд на счетах нескольких российских компаний и сына бывшего министра, а также €121 млн — во столько оценены ценные бумаги, земельные участки и имущество, решения об аресте которого несколько раз отменялись, а затем вновь удовлетворялись московскими судами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что СКР ужесточил обвинение фигурантам дела Абызова. Теперь они обвиняются не в участии в преступном сообществе, а в его создании.