Суд признал экс-главу Марий Эл виновным во взяточничестве

https://static.news.ru/photo/6791c89c-6f68-11eb-bec2-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба главы Марий Эл

Районный суд Нижнего Новгорода признал бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки.

Маркелов, будучи должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника, — объявила судья.

Следствие выяснило, что взятку дал учредитель фабрики ОАО «Акашевская» Николай Криваш.

Экс-глава Марий Эл при посредничестве своего доверенного лица получил от гендиректора птицефабрики, который находится сейчас в международном розыске, более 235 млн рублей за общее покровительство и оказание содействия в получении средств государственной поддержки, — приводит телеканал «360» заявление прокуратуры.

Леонид Маркелов был арестован в апреле 2017 года. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и незаконном приобретении оружия (ч. 6 ст. 290, ч. 2 ст. 285, ч. 1 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, Маркелов получил от учредителя одного из предприятий 235 млн рублей за покровительство. При этом взятка была замаскирована под гражданско-правовую сделку.

Ранее NEWS.ru писал, что судебные приставы Республики Марий Эл взыскали более 80 млн рублей с бывшего главы региона.