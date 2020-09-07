Суд признал Ефремова виновным в ДТП

https://static.news.ru/photo/0e532628-f1ae-11ea-86ae-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд признал актёра Михаила Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб водитель фургона Сергей Захаров. Дело артиста слушается в Пресненском суде столицы.

Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом в состоянии опьянения), — читает приговор судья.

Минимальное наказание по этой статье составляет 5, максимальное — 12 лет лишения свободы.

NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

Ранее стало известно, что государственный обвинитель запросил для актёра 11 лет колонии. В ходе прений прокурор сочла вину актёра полностью доказанной. Она заявила, что её подтверждают кадры видеозаписи с места ДТП, результаты экспертизы и показания свидетелей.

8 июня Ефремов на своём внедорожнике Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу, где врезался в фургон LADA курьерской службы. Его водитель 57-летний Сергей Захаров скончался в реанимации. В крови актёра обнаружили следы наркотиков и алкоголя.

Сам актёр считает что его осудят на восемь лет, писал NEWS.ru.