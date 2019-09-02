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Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме, расценив его пост в Twitter, как призыв к насилию над детьми силовиков.

Синица совершил действия, направленные на возбуждения ненависти и вражды, — цитирует РИА Новости судью Елену Абрамову.

Как писал News.ru, прокуратура запросила для обвиняемого максимальное наказание по второй части статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия) — шесть лет лишения свободы. Согласно обвинительному заключению, у Синицы возник умысел на возбуждение ненависти и вражды к группе лиц, после чего он опубликовал в Twitter текст, который можно воспринять как инструкцию по причинению вреда детям сотрудников правоохранительных органов. Сам обвиняемый отказывается признавать свою вину и настаивает, что его слова были вырваны из контекста.