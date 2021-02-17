Суд приговорил хабаровского экс-губернатора Ишаева к условному сроку

https://static.news.ru/photo/66dc9046-7119-11eb-9809-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Замоскворецкого суда

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор в отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе инстанции.

Приговором Замоскворецкого суда Ишаев признан виновным в совершении преступления по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата). Ему назначено наказание в виде лишение свободы на пять лет условно с испытательным сроком пять лет и штрафом 800 тысяч рублей, — сообщила пресс-секретарь суда.

Второго фигуранта дела Геннадия Кондратова также признали виновным и дали три года года условно с испытательным сроком на тот же период.

Плюс с обоих фигурантов суд постановил взыскать 7,5 млн рублей по иску в пользу «Роснефти».

В ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Ишаева к семи годам колонии, Кондратова — к четырём, а также назначить штраф в 900 и 500 тысяч рублей соответственно.

Бывший хабаровский губернатор, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и министр по развитию Дальнего Востока находится под домашним арестом с марта 2019 года. Его обвиняют в организации растраты (ч. 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, в 2014–2017 годах он, будучи вице-президентом «Роснефти», заключил с принадлежащей ему организацией договоры аренды площадью более 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае «по явно завышенной стоимости». Сумма хищений, согласно обвинительному заключению, составляет 7,5 млн рублей. Изначально бывшего чиновника обвиняли в особо крупном мошенничестве, но позже обвинение переквалифицировали. Вместе с Ишаевым по делу проходит Геннадий Кондратов, который, по мнению следствия, выполнял поручения Ишаева и завышал закупочную цену на аренду.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как прошли прения по делу хабаровского экс-губернатора.