Басманный суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения на домашний арест Сергею Фомину — фигуранту дела о массовых беспорядках на незаконной акции протеста в Москве.
Постановлением суда мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Фомина изменена на домашний арест. Срок домашнего ареста Фомину установлен до 8 октября, — сообщили в суде.
Как писал News.ru, Тверской суд вынес приговор Даниле Беглецу, который обвиняется в применении силы по отношению к сотрудникам Росгвардии. Участнику незаконной акции, состоявшейся 27 июля в Москве, назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Молодой человек обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ — обвинение утверждает, что он толкнул сотрудника Росгвардии.