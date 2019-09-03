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Житель села Черемшан в Татарстане обнаружил возле одного из магазинов новорождённого мальчика в полиэтиленовом пакете. В настоящее время ребёнок находится в перинатальном центре города Альметьевска.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорождённого», — сообщает региональное следственное управление СК РФ. По предварительным данным, ребёнка нашёл директор магазина. Следователи занимаются поиском матери и пытаются...