Суд отправил в СИЗО хозяйку тюменского дома престарелых

https://static.news.ru/photo/80cc23da-5405-11eb-a92e-fa163e074e61_660.jpg Фото: tyumen.sledcom.ru

Хозяйке частного дома престарелых в Тюменской области предъявили обвинение по факту гибели в результате пожара семерых пожилых людей. По решению суда женщина отправлена в СИЗО, следует из сообщения пресс-службы СК РФ.

53-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ и ч. 3 ст. 238 УК РФ. В отношении неё судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

Сообщение о пожаре в частном доме на ул. Трактовая в посёлке Боровский Тюменского района поступило 9 января в 16:53 (14:53 мск). После тушения пожара были обнаружены тела семи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что владелица пансионата для престарелых под Тюменью, в котором во время пожара погибли семь человек, ухаживала за пенсионерами вместе с мужем, но после его смерти стала помогать им в одиночку. Об этом рассказала жительница соседнего дома Нина Камшилина.