Басманный суд Москвы арестовал замначальника управления ФТС России Алексея Серебро. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и одобрил решение о заключении Серебра под стражу до 22 февраля 2019 года. Против него возбуждено уголовное дело аналогичное с делом его начальника по части 3 статьи 285 УК РФ, передаёт корреспондент NEWS.ru.
Генерал ФТС Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро были задержаны 23 декабря 2019 года. Вину старшего по званию удалось подтвердить рядом доказательств.
NEWS.ru писал, что в квартире у Кизлыка были изъяты сотни тысяч долларов и евро, а также драгоценности. Сам генерал свою вину не признаёт.
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