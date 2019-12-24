https://static.news.ru/photo/c360da4c-2670-11ea-ba2d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Серебро Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Басманный суд Москвы арестовал замначальника управления ФТС России Алексея Серебро. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и одобрил решение о заключении Серебра под стражу до 22 февраля 2019 года. Против него возбуждено уголовное дело аналогичное с делом его начальника по части 3 статьи 285 УК РФ, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Генерал ФТС Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро были задержаны 23 декабря 2019 года. Вину старшего по званию удалось подтвердить рядом доказательств.

NEWS.ru писал, что в квартире у Кизлыка были изъяты сотни тысяч долларов и евро, а также драгоценности. Сам генерал свою вину не признаёт.