Суд отправил бывшего топ-менеджера Ростеха Лалетину под домашний арест

Московский суд постановил отправить Аллу Лалетину, занимавшую ранее пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению в корпорации «Ростех», под домашний арест на два месяца.
Бывшую сотрудницу «Ростеха» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере,
Обвинение просило Головинский суд заключить обвиняемую под стражу, однако судья отклонил ходатайство об аресте. Домашний арест Лалетиной продлится до 8 февраля.
Лалетину подозревают в хищении более 1 млн рублей во время работы к госкорпорации, сообщали ранее СМИ.
Как писал в конце 2019 года NEWS.ru, Алла Лалетина обратилась с иском в суд Санкт-Петербурга против пользователя социальной сети «ВКонтакте», который обвинил экс-менеджера Ростеха в хищении $1 млн.