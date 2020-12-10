Суд отправил бывшего топ-менеджера Ростеха Лалетину под домашний арест

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На территории села Ильинка Читинского района Забайкалья было найдено тело годовалого ребёнка без признаков насильственной смерти. Региональная прокуратура и Следственный комитет уже начали проверку по факту произошедшего.

Представители ведомств отметили, что родителей малыша уже опросили, место происшествия было осмотрено. Причину смерти ребёнка установят специалисты в результате судебной медицинской экспертизы. В ходе проверки следствием и прокуратурой будет проведена...