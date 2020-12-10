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Суд отправил бывшего топ-менеджера Ростеха Лалетину под домашний арест

17:26, 10 декабря 2020 80
Фото: kremlin.ru

Московский суд постановил отправить Аллу Лалетину, занимавшую ранее пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению в корпорации «Ростех», под домашний арест на два месяца.

Бывшую сотрудницу «Ростеха» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, пишет «Политика сегодня».

Обвинение просило Головинский суд заключить обвиняемую под стражу, однако судья отклонил ходатайство об аресте. Домашний арест Лалетиной продлится до 8 февраля.

Лалетину подозревают в хищении более 1 млн рублей во время работы к госкорпорации, сообщали ранее СМИ.

Как писал в конце 2019 года NEWS.ru, Алла Лалетина обратилась с иском в суд Санкт-Петербурга против пользователя социальной сети «ВКонтакте», который обвинил экс-менеджера Ростеха в хищении $1 млн.

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