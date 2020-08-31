Суд отменил постановление о прекращении уголовного преследования Фургала

https://static.news.ru/photo/0f8706ca-eba7-11ea-ba89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд первой инстанции поддержал просьбу следствия отменить постановление 2004 года о прекращении уголовного преследования в отношении Сергея Фургала. Это даёт возможность предъявить обвинение экс-губернатору Хабаровского края по вновь возбуждённому делу, включающему и этот эпизод.

16 лет назад постановление о прекращении производства было связано с тем, что «Фургал оказывал влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов», говорится в пресс-релизе СКР. Сейчас же были собраны новые доказательства, обличающие его вину, отмечают в ведомстве.

Кроме того, как сообщает пресс-служба, по ходатайству следствия арестовано имущество экс-губернатора, включая его автомобили, 3 млн рублей и 3,7 тысячи долларов, ранее обнаруженные при обыске у обвиняемого, и 400 тысяч долларов в банковской ячейке, оформленной на родственницу бывшей супруги Сергея Фургала.

В ходе расследования потерпевшими по уголовному делу заявлен гражданский иск о взыскании денежных средств с причастных к убийству Булатова и Зори, а также покушению на Смольского в качестве компенсации причинённого морального и материального вреда, — говорится в сообщении.

Губернатор Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске. Ему предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, 33). По версии следствия, чиновник в 2004–2005 годах организовал убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — и покушение на жизнь ещё одного — Александра Смольского. Против него дали показания другие фигуранты дела, но сам Фургал вину не признаёт.

По решению Басманного суда Москвы он арестован до 9 сентября. Политик находится в СИЗО «Лефортово». С момента задержания Фургала в Хабаровском крае регулярно проходят акции протеста в его поддержку.

Ранее NEWS.ru писал, что Жириновского и членов ЛДПР не пустили к арестованному экс-губернатору. Политик назвал это провокацией.