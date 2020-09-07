Суд отменил оправдательный приговор напавшему на геев мужчине

Мосгорсуд отменил оправдательный приговор Антону Бережному. Он обвинялся в убийстве и побоях двух мужчин нетрадиционной ориентации. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.
7 сентября 2020 Московский городской суд отменил приговор Басманного районного суда города Москвы с участием присяжных заседателей от 7 февраля 2020 в отношении Бережного А. Б. Уголовное дело передать на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии предварительного слушания, — передала пресс-секретарь суда.
Таким образом, апелляционное представление гособвинителя и апелляционная жалоба адвоката потерпевшего удовлетворены частично.
6 февраля 2020 года присяжные оправдали Бережного по статье «Убийство», однако признали виновным в побоях. Сам инцидент произошёл в июне 2019 года рядом с Курским вокзалом. Подсудимый напал на двух молодых людей нетрадиционной ориентации с ножом, один из них в результате умер, второму удалось выжить. Выживший потерпевший утверждал, что нападение связано именно с ориентаций, Бережной оскорблял их, называл «пидорасы». Сам подсудимый говорил в суде, что погибший «упал на нож».
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