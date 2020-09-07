Суд отменил оправдательный приговор напавшему на геев мужчине

В Крыму микроавтобус упал с обрыва. Авария произошла в бухте Капсель в районе Судака. В салоне «Газели», проехавшей по крутому склону порядка двадцати метров, находились водитель и три пассажира.

По данным МЧС Республики Крым, информация о ЧП поступила в субботу, 5 сентября, около 13 часов. К месту происшествия была направлена дежурная группа спасателей Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе...