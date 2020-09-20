Суд отказался закрывать дело против Фургала

https://static.news.ru/photo/c7dddde6-fbe9-11ea-a864-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Мосгорсуд отказался прекращать уголовное преследование против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда. Защита бывшего чиновника подавала жалобу, требуя признать возбуждение дела незаконным.

Суд постановил постановление Басманного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, — зачитала судья Светлана Александрова.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Адвокаты подали апелляционную жалобу на решение Басманного суда от 31 июля 2020 года. Тогда было разрешено отменить постановление о прекращении уголовного дела Фургала, которое было возбуждено в 2004 году. Самого экс-чиновника арестовали 10 июля 2020 года, позже его срок содержания под стражей продлили до 9 декабря 2020 года.

Сергей Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме.