https://static.news.ru/photo/714e79c0-dfa4-11e9-afaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Басманный суд Москвы продолжает заседания по рассмотрению ходатайства об аресте генерал-майора МВД РФ Александра Мельникова. Инстанция отказалась продлевать полицейскому срок задержания на 72 часа.

Об этом просила прокуратура, однако судья счёл ходатайство ведомства необоснованным и не подлежащим удовлетворению, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что три подельника подозреваемого в вымогательстве Мельникова были задержаны в Москве ещё в конце августа. Их удалось поймать с поличным в одном из столичных баров прямо во время получения взятки.