Суд отказался отпустить Фургала под домашний арест

Мосгорсуд отказал в переводе бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала под домашний арест.
В Московском городском суде рассмотрены апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала С. И. до 9 марта 2021 года. Суд апелляционной инстанции определил оставить жалобы без удовлетворения, решение районного суда без изменения, — сообщили ТАСС в суде.
Адвокат Фургала пытался добиться перевода подзащитного под домашний арест с проживанием у родственников в Москве.
Ранее стало известно, что Фургал испытывает проблемы со здоровьем. Подробностей о его состоянии не сообщалось. NEWS.ru сообщал, что Фургала в СИЗО посетил врач, взявший результаты анализов МРТ.
Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель, также являющийся членом ЛДПР, возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России». Экс-губернатор вину не признаёт и считает своё дело политически мотивированным. Избранный губернатор пользуется популярностью у местных жителей. В течение нескольких месяцев люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.