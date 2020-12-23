Суд отказался отпустить Фургала под домашний арест

https://static.news.ru/photo/53eebe6e-4518-11eb-833f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд отказал в переводе бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала под домашний арест.

В Московском городском суде рассмотрены апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала С. И. до 9 марта 2021 года. Суд апелляционной инстанции определил оставить жалобы без удовлетворения, решение районного суда без изменения, — сообщили ТАСС в суде.

Адвокат Фургала пытался добиться перевода подзащитного под домашний арест с проживанием у родственников в Москве.

Ранее стало известно, что Фургал испытывает проблемы со здоровьем. Подробностей о его состоянии не сообщалось. NEWS.ru сообщал, что Фургала в СИЗО посетил врач, взявший результаты анализов МРТ.

Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель, также являющийся членом ЛДПР, возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России». Экс-губернатор вину не признаёт и считает своё дело политически мотивированным. Избранный губернатор пользуется популярностью у местных жителей. В течение нескольких месяцев люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.