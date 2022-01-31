Суд отказался отпускать из-под стражи расчленившего свою супругу нефролога

Обвиняемому в убийстве и расчленении своей супруги нефрологу Александру Земченкову продлили меру пресечения, он пробудет в СИЗО до 21 февраля 2021 года, пишут «Невские Новости» со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Земченкову удалось 10 лет скрывать свою возможную причастность к преступлению, придерживаясь версии о том, что его супруга ушла на работу, после чего он её не видел. В совершении убийства он признался в марте 2021 года. По различным версиям, мотивом для преступления могла быть как измена, так и корысть, — сообщает издание.

Супруга Земченкова ушла на работу в больницу и не вернулась в 2010 году. Всё это время родные и близкие пытались отыскать женщину, но тщетно. Отец Ирины в 2020 году лично обратился с просьбой о возобновлении расследования к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Руководитель ведомства взял дело под личный контроль.

Следователи пришли к выводу, что к трагедии причастен муж пропавшей. По мнению сотрудников СК, заведующий отделением диализа в Мариинской больнице приложил руку либо к организации, либо непосредственно к убийству своей супруги.

Ранее суд Санкт-Петербурга арестовал главного внештатного специалиста-нефролога городского комитета по здравоохранению Александра Земченкова, которого следствие обвиняет в убийстве и расчленении собственной супруги, которая пропала без вести более 10 лет назад.