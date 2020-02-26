https://static.news.ru/photo/7f1b055c-589c-11ea-8c10-fa163e074e61_660.jpg Денис Коновалов Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Басманный суд изменил меру пресечения бывшему полицейскому Денису Коновалову, который проходит по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. Он переведён под домашний арест, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил удовлетворить ходатайство во следствия и изменить Коновалову меру пресечения на домашний арест, — огласила решение судья Левашова.

Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин на заседании заявил, что не против домашнего ареста, однако просит запретить обвиняемому прогулки. Однако суд отклонил ограничился запретом общаться с кем-либо кроме близких родственников и следователем, также ему запрещается пользоваться телефоном, интернетом и общаться со СМИ. Коновалов был освобождён в зале суда.

Коновалов пробудет под домашним арестом до 29 марта. Следствие решили ходатайствовать о смягчении меры пресечения, так как обвиняемый дал признательные показания. Он рассказал, что подкинул наркотики журналисту Ивану Голунову и сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Коновалов был арестован 30 января вместе с еще четырьмя экс-оперативниками: Романом Феофановым, Максимом Уметбаевым, Акбаром Сергалиевым и Игорем Ляховцом. Все они раньше служили в УВД по ЗАО Москвы.

Коновалову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков, а также фальсификации уголовного дела (п.п. «а», «б», «в» ч.3 статьи 286 УК, ч.3 статьи 303 УК, ч.2 статьи 228 УК).

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных в том году. По словам самого молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня, благодаря представителям СМИ, развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО.

11 июня дело и вовсе было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что попросит президента Владимира Путина уволить главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника московского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, причастных к задержанию Голунова. После этого началось расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста. В настоящий момент дело засекречено. Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия, заявив, что расследование продолжается.

Также были уволены и рядовые оперативники УВД — те, кто оказался причастен к задержанию. Их имена в тот момент не назывались.

Через суд они пытались добиться восстановления на работе, однако в начале декабря 2019 года Мосгорсуд отказал им в этом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что обвиняемый по делу Голунова полицейский дал показания против своего шефа.