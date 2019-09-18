https://static.news.ru/photo/09c633b0-d9fa-11e9-a0c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/supcourt

Мещанский суд Москвы освободил из СИЗО под подписку о невыезде Айдара Губайдулина. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти во время несогласованной акции в Москве 27 июля.

Кроме того, суд вернул прокурору материалы дела в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам. Об этом ходатайствовал сам гособвинитель.

Губайдулина собираются судить за то, что он бросил в сторону полицейского пластиковую бутылку. Сыщики настаивают, что в ёмкости была вода. Сам молодой человек говорит, что она была пустой. Изначально он обвинялся в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК), но позже статью переквалифицировали на 318-ю — «Покушение на применение насилия к представителю власти». 9 августа суд арестовал Губайдулина.

Ранее News.ru писал о том, что в РПЦ осудили приговоры фигурантам дела о митингах в Москве.