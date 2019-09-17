https://static.news.ru/photo/e032b55c-d92f-11e9-89e5-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Обвиняемого в шпионаже Пола Уилана оставили под стражей. Дело слушалось в Мосгорсуде.

Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности некоторых сведений. Публику допустили лишь до оглашения. В итоге инстанция отклонила жалобу на решение Лефортовского суда, который в конце августа продлил иностранцу меру пресечения до 29 октября.

Гражданина четырёх стран — Ирландии, Канады, США и Великобритании — сотрудники ФСБ задержали 28 декабря 2018 года. Сообщается, что он получил флешку с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств, что является гостайной. Однако Уилан говорил, что думал, что на переданном ему носителе содержится информация культурного значения, а не секретные сведения.

По некоторым данным, иностранец на самом деле искал курсантов для личного знакомства и совместного времяпрепровождения. Информация о молодых людях и содержалась на изъятом носителе.

Ранее News.ru писал, что Полу Уилану выдали в СИЗО англо-русский словарь, так как в «Лефортово», где он содержится, нет штатного переводчика.