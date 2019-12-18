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Мосгорсуд оставил без изменений приговор Михаилу Исаханову, виновному в смертельном ДТП в Москве, в ходе которого погибла беременная женщина.

Суд оставил без изменений приговор М. Исаханову в части назначенного наказания, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе Мосгорсуда.

В августе 2019 года суд признал Исаханова виновным и приговорил его к шести годам колонии общего режима. Кроме того, суд постановил его выплатить потерпевшей стороне 6 млн рублей.

Авария произошла 18 июня в центре Москвы на Верхней Масловке. Машина сбила двух женщин, шедших по тротуару. Одна из них, Варвара, получила тяжёлые травмы, но выжила. Наталья Львова была доставлена в больницу, где спустя несколько дней скончалась. Женщина находилась на девятом месяце беременности, её нерождённый ребёнок погиб сразу же после ДТП, писал NEWS.ru.