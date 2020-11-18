Суд оставил в силе приговор по делу «Седьмой студии»

https://static.news.ru/photo/7a710af4-29ae-11eb-803c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд оставил в силе приговор в отношении фигурантов дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Апелляционная инстанция постановила оставить приговор суда первой инстанции без изменения, жалобы – без удовлетворения, — сказала сотрудник пресс-службы Дина Арифулина.

Кирилл Серебренников решил не обжаловать приговор, так как, по словам его адвоката Дмитрия Харитонова, устал от судов и находится в депрессии из-за неправосудного приговора.

26 июня 2020 года Мещанский суд вынес приговор по делу «Седьмой студии». Все фигуранты были признаны виновными, Серебренникову назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно и штрафа в 800 тысяч рублей, Итину — три года условно и 200 тысяч рублей штрафа, испытательный срок в течение трёх лет, Малобродскому — два года условно, штраф в 300 тысяч рублей, испытательный срок в течение двух лет, Апфельбаум — штраф в виде 100 тысяч рублей с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности.

Серебренников, Малобродский и Итин были признаны виновными в мошенничестве. Бывшая чиновница Минкультуры Апфельбаум была признана виновной в халатности. Судья подчеркнула, что Апфельбаум была не осведомлённым о преступных намерениях лицом, а Серебренников действовал из корыстных побуждений. Также суд утверждает, что режиссёр сообщал ей завышенные сметы на планируемые культурные мероприятия, после чего получал субсидии от Минкультуры.

Также суд удовлетворил гражданский иск Минкультуры к подсудимым в размере 128 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что фигурантка дела «Седьмой студии» заболела COVID-19.