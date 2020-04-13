Суд обязал принять жалобу на бездействие следователя по крушению Ту-154

Апелляционная инстанция Московского городского суда отменила постановление Хамовнического суда от 11 февраля 2020 года, которым было отказано в принятии к рассмотрению жалобы в порядке 125 УПК РФ адвоката Игоря Трунова, действующего в интересах троих потерпевших, о признании незаконным бездействия следователя в уголовном деле по катастрофе Ту-154 под Сочи. Об этом NEWS.ru сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда.
Утром 25 декабря 2016 года Ту-154 Минобороны России разбился сразу после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека. Среди них — военнослужащие, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени А. В. Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.
Как писал NEWS.ru, ранее российский актёр Константин Хабенский опубликовал трейлер фильма «Доктор Лиза», рассказывающего об основательнице фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке.
Добавьте наши новости в избранные источники