Суд обязал принять жалобу на бездействие следователя по крушению Ту-154

https://static.news.ru/photo/da9f68a8-7dab-11ea-84d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Апелляционная инстанция Московского городского суда отменила постановление Хамовнического суда от 11 февраля 2020 года, которым было отказано в принятии к рассмотрению жалобы в порядке 125 УПК РФ адвоката Игоря Трунова, действующего в интересах троих потерпевших, о признании незаконным бездействия следователя в уголовном деле по катастрофе Ту-154 под Сочи. Об этом NEWS.ru сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда.

Утром 25 декабря 2016 года Ту-154 Минобороны России разбился сразу после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека. Среди них — военнослужащие, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени А. В. Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.

Как писал NEWS.ru, ранее российский актёр Константин Хабенский опубликовал трейлер фильма «Доктор Лиза», рассказывающего об основательнице фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке.