https://static.news.ru/photo/aedbf582-3b85-11ea-b860-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Преображенский суд Москвы прекратил уголовное дело актрисы Натальи Бочкарёвой и назначил штраф, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил удовлетворить ходатайство органов дознания и назначить ей штраф в размере 30 тысяч рублей, — огласила решение судья.

Бочкарёву остановили сотрудники ДПС в сентябре 2019 года, актриса находилась в состоянии опьянения. Пройти медосвидетельствование она отказалась, зато выдала имеющийся при ней кокаин. За отказ пройти экспертизу позже её лишили прав и назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Изначально артистка всё отрицала, но в начале января 2020 года стало известно, что она признала вину и сама попросила прекратить против неё уголовное преследование.

Ранее NEWS.ru писал о том, почему Наталья Бочкарёва может обойтись штрафом.