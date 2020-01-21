https://static.news.ru/photo/fabff4b6-3c67-11ea-b512-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мещанский суд выбрал экспертов, которые будут проводить исследование стоимости проекта «Платформа», передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Экспертизу будут проводить специалисты Ольга Королёва и Елена Баженова. Их кандидатуры предложила сама судья.

В сентябре Мещанский суд постановил вернуть дело в прокуратуру для устранения недочётов в обвинительном заключении. В августе стали известны результаты независимой экспертизы, которая оценивала стоимость проекта «Платформа». Следствие обвиняло режиссёра Кирилла Серебренникова в том, что именно при реализации этого проекта были похищены бюджетные деньги. Однако экспертиза установила, что он потратил на него меньше, чем тот стоит на самом деле: рыночная стоимость равна 260 млн рублей, в то время как режиссёр израсходовал 216 млн рублей. Таким образом, бюджетные средства были сэкономлены. Однако в середине октября по представлению прокуратуры Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда и отправил дело на новое рассмотрение.

Дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) на Серебренникова было возбуждено в августе 2017 года. С того же времени он находился под домашним арестом. По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Одна из обвиняемых — экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые свою вину не признали.

Ранее NEWS.ru писал о том, что адвокаты не видят оснований для третьей экспертизы по делу Серебренникова.