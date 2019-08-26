https://static.news.ru/photo/de096092-c821-11e9-9172-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Мартьянов/News.ru

В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела экс-участкового района Арбат Константина Данилочкина. Его обвиняют в превышении служебных полномочий и незаконном распространении наркотиков. Ранее этот же суд вернул на дополнительное следствие дело Ильдара Ибрагимова, который и стал жертвой полицейской провокации.

Судебный процесс начался с допроса Ильдара Ибрагимова в качестве потерпевшего. Позиция защиты экс-полицейского строится на отсутствии доказательств того, что задерживал Ибрагимова именно подсудимый. Из показаний потерпевшего следует, что задержание происходило в тёмное время суток. К Ибрагимову подбежали сзади, сбили с ног подсечкой и повалили на живот замкнув за спиной наручники – он мог не видеть, кто именно это сделал.

Ибрагимов также отметил, что досмотр толком не производился, участковый Данилочкин сразу полез к нему в правый карман и обнаружил тот самый спичечный коробок с порошкообразным веществом. Позже, в отделе, советовал изменить показания и признать вину, чтобы избежать следственного изолятора и слишком сурового наказания.

Своим дельным советам экс-участковый не следует. На заседании он заявил, что не признаёт вину. В его пользу дали показания и два свидетеля защиты – бывшие коллеги Данилочкина. Полицейские охарактеризовали экс-оперативника как порядочного сотрудника и верного товарища.