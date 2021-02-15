Суд над Навальным по делу о клевете: онлайн-трансляция

16 февраля в Бабушкинском суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела оппозиционера Алексея Навального о якобы клевете на ветерана Игната Артёмаенко. Дело завели летом 2020 года, процесс по нему должен было начаться ещё в августе, но его отложили из-за отравления фигуранта. В июне 2020 года Навальный репостнул в Twitter видео, в котором различные деятели призывали проголосовать за поправки к Конституции, обнуляющие сроки президента Владимира Путина. Участников ролика, среди которых был и Артёменко, политик назвал «продажными холуями». В начале февраля суд допросил ветерана, его сиделку, внука и нескольких свидетелей. Навальный активно участвовал в процессе, задавал вопросы свидетелям и под конец заседания уличил внука потерпевшего в том, что его показания расходились с показаниями сиделки. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

10:03 Навальный: «Только что мы присутствовали при рождении Нового уголовного дела».

10:02 Навальный: «Мои оскорбления? Мне кажется, я был самыми милым подсудимым на свете». Судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

10:01 Гособвинение просит выделить материалы из данного дела и направить для проверок по заявлению Артёменко в ГСУ СК по Москве, а также за допущенные Навальным оскорбления в адрес мирового судьи и представителя прокуратуры. Защита Навального просит ходатайства отклонить.

09:59 Судебное заседание начинается. Секретарь докладывает о присутствующих участниках процесса.

На прошедшем 12 февраля заседании Алексей Навальный выступил с последним словом, успел уличить в противоречивых показаниях внука ветерана Игоря Колесникова, заявить о том, что подписи Артёменко в разных документах отличаются друг от друга, а также назвать судью «оберштурмбаннфюрером». Вероятно, во вторник стороны перейдут к прениям и гособвинитель запросит срок для оппозиционера.