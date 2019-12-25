https://static.news.ru/photo/35424848-2721-11ea-b32f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде начался суд над так называемым метателем банок из-под гранатового сока. Он выбрасывал их с 10-го этажа на улицу.

Дебоширу вменяют умышленное повреждение чужого имущества. От его действий повреждения получили восемь машин. Местные автолюбители предъявили ущерб на 250 тысяч рублей.

Хулиганские выходки соседа продолжались около двух месяцев. Некоторые жители настолько испугались, что выходили из подъезда только в касках. Вычислили виновника по покупкам из магазина: он приобретал гранатовый сок в стеклянных бутылках каждый день. Сам он всё отрицает.

Известно, что подсудимый страдает душевным расстройством.

Ранее NEWS.ru писал о жителе Киржача, которого потеряла гражданская жена год назад. Мужчина вышел на улицу, где его скрутили силовики по причине неадекватного поведения и отправили в психбольницу. Женщина обратилась в полицию с заявлением об исчезновении человека. Спустя полгода ей предъявили выловленного в водоёме утопленника, в котором заявительница опознала своего сожителя. Однако позже он обнаружился живым в медучреждении. Официально «воскрешать» больного пришлось суду.