https://static.news.ru/photo/13ea7136-1ce8-11ea-bf5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фаната ФК «Зенит» приговорили к трём годам условно за то, что он применил силу к росгвардейцу на стадионе. Речь идёт о потасовке болельщиков с силовиками, произошедшей 3 августа на стадионе «Газпром Арена».



Решение вынес Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Установлено, что во время матча «Зенит» — «Краснодар» Воеводин, находясь в состоянии опьянения, ударил в лицо бойца ОМОНа, тот от удара упал на землю. Суд посчитал, что Воеводин причинил здоровью потерпевшего вред средней тяжести. На заседании болельщик свою вину признал и раскаялся, говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее NEWS.ru писал, что другой фигурант драки получил реальный срок лишения свободы. За то, что он пнул полицейского по ноге, петербуржца отправили в колонию-поселение на один год и восемь месяцев.

«Зенит», в свою очередь, пообещал расследовать причины драки и сделать «всё возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной».