https://static.news.ru/photo/610d9706-c9ad-11e9-ba39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Савёловский суд Москвы частично удовлетворил иск фаната ЦСКА Ильи Златогорова к Telegram-каналу Mash, который был подан из-за публикации о его причастности к драке с итальянскими болельщиками.

Суд обязал Mash опровергнуть информацию о причастности болельщика к драке в течение двух недель, а также выплатить 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и за понесённые расходы.

Илья Златогоров подал иск к Mash, в котором потребовал опровергнуть порочащую его информацию и обязать Telegram-канал выплатить миллион рублей. По словам болельщика, после публикации сведений об участии в потасовке его уволили с работы, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что драка между фанатами ЦСКА и болельщиками итальянского футбольного клуба «Рома» произошла 7 ноября 2018 года на улице Воронцово Поле в центре Москвы. В ходе этого конфликта пострадал один итальянец, в гостинице, где они проживали, были побиты стёкла.