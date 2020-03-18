Невский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу журналиста Александра Логоденко. Его обвиняют в ограблении банка.
Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что российский журналист и его подельник напали на один из банков на проспекте Большевиков. Они использовали предметы, которые похожи на нож и автомат. В итоге им удалось унести из учреждения около полутора миллионов рублей,
Однако Лагоденко утверждает, что его задержали незаконно. По словам подозреваемого, в момент задержания он ехал на своём автомобиле, а изъятые полицейскими деньги — это его собственные средства.
В декабре 2019 года NEWS.ru писал о другом ограблении банка в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл вечером 17-го числа на улице Савушкина.
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