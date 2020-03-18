https://static.news.ru/photo/5643e614-6952-11ea-a42b-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Невский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу журналиста Александра Логоденко. Его обвиняют в ограблении банка.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что российский журналист и его подельник напали на один из банков на проспекте Большевиков. Они использовали предметы, которые похожи на нож и автомат. В итоге им удалось унести из учреждения около полутора миллионов рублей, передаёт Lenta.ru.

Однако Лагоденко утверждает, что его задержали незаконно. По словам подозреваемого, в момент задержания он ехал на своём автомобиле, а изъятые полицейскими деньги — это его собственные средства.

В декабре 2019 года NEWS.ru писал о другом ограблении банка в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл вечером 17-го числа на улице Савушкина.