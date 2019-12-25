https://static.news.ru/photo/acf6f9fc-270c-11ea-98c8-fa163e074e61_660.jpg Константин Мишин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд арестовал заместителя начальника Внуковской таможни Константина Мишина, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил избрать Мишину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 22 февраля, — огласила решение судья.

Мужчина обвиняется в злоупотреблении служебным положением, повлёкшим тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК).

По версии следствия, в апреле 2019 года Константин Мишин вынес незаконное постановление о привлечении к административной ответственности Степанова, который пытался провезти контрабанду. Он назначил ему наказание в виде штрафа «ниже низшего предела». Это привело к тому, что последнему вернули изъятые у него €316 тыс. (23 млн рублей), половина из которых в качестве вознаграждения досталась обвиняемым.

Сам Мишин на суде пояснил, что руководствовался должностными инструкциями и КоАП. Он сказал, что ввиду «исключительных обстоятельств» — наличия у Степанова двух маленьких детей, раскаяния и привлечения к ответственности в первый раз — решил, что можно снизить ему административное наказание. Обвиняемый заявил, что штраф составлял 6 млн рублей — четверть от изъятой суммы, которую Степанов впоследствии выплатил.

Сторона защиты просила не отправлять Мишина в СИЗО и назначить ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.

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