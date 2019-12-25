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Басманный суд арестовал заместителя начальника Домодедовской таможни Юрия Черкашина, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил избрать Черкашину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 23 февраля, — огласила решение судья.

Заседание по просьбе адвоката проходило в закрытом режиме. Мужчина обвиняется в злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч.3 статьи 285 УК).

Сегодня же Басманный суд арестовал заместителя начальника Внуковской таможни Константина Мишина. Суд над мужчиной в отличии от Черкашина проходил в открытом режиме.

Ранее NEWS.ru писал что во вторник, 24 декабря, Басманный суд арестовал двух высокопоставленных чиновников Федеальной таможенной службы (ФТС) — Александра Кизлыка и Алексея Серебро. Обоих задержали днём ранее, 23 декабря, и предъявили одинаковое обвинение — злоупотребление должностным положением, повлёкшее тяжкие последствия.