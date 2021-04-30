Суд арестовал водителя легковушки после ДТП с детьми на Ставрополье

Площадь пожара заброшенных дачных домов в садовом товариществе «КМЗ-4» под Курганом увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Огонь распространяется из-за сильных порывов ветра, которые достигают 19 м/c. В тушении пожара задействованы 79 человек и 26 единиц техники. Никто не пострадал. Спасатели рассматривают возможность привлечения вертолёта Ми-8 для...