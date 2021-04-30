Суд арестовал водителя легковушки после ДТП с детьми на Ставрополье

Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2109, который мог спровоцировать смертельное ДТП с детьми на Ставрополье, арестован на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ленинский районный суд Ставрополя.
Ленинский районный суд города Ставрополя постановил ходатайство следователя удовлетворить, <...> избрать меру пресечения сроком на два месяца, то есть до 30 июня 2021 года, — говорится в решении суда.
30 апреля группа из 14 детей попала в ДТП на трассе Р-216 Астрахань — Ставрополь. На кадрах видеорегистратора видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу прямо перед большегрузом DAF. Происходит столкновение, после которого дальнобойщик теряет управление над многотонной машиной и она опрокидывается на микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 14 детей и трое взрослых. По данным СМИ, дети из баскетбольной команды волгоградской школы №2 олимпийского резерва ехали на соревнования по баскетболу в Черкесск.