https://static.news.ru/photo/11b883a0-e546-11e9-a252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председателя адвокатской коллегии «Консорс» Александра Сливко, адвоката коллегии Дину Кибец и бывшего руководителя юридического департамента «Аэрофлота» Татьяну Давыдову, обвиняемых в мошенничестве вместе с заместителем генерального директора авиакомпании Владимиром Александровым, отправили под арест. Соответствующее решение принял Басманный суд.

Их заключили под стражу до 30 ноября 2019 года.

Ранее суд взял под стражу заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова. Его подозревают в мошенничестве.

Известно, что топ-менеджера уже допросили. Кроме того, задержан ещё один фигурант этого дела — адвокат Дина Кибец. Им вменяют махинации при заключении контрактов на оказание юридических услуг сторонними компаниями, несмотря на то, что в «Аэрофлоте» работают несколько десятков штатных юристов.

По предварительным данным, ущерб от действий задержанных исчисляется 250 миллионами рублей, писал News.ru.